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Происшествия

В Бурятии задержали трех из семи сбежавших из психдиспансера

14:59, 21.08.2021
В Бурятии задержали трех из семи сбежавших из психдиспансера
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Бурятии задержали троих из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали семь пациентов. Всего там находятся 59 задержанных. В результате происшествия пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказали помощь.

ПроисшествияОбщество
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