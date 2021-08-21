В Бурятии задержали трех из семи сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержали троих из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района сбежали семь пациентов. Всего там находятся 59 задержанных. В результате происшествия пострадал санитар, он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему оказали помощь.

