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В России выявили 21 000 новых заболевших коронавирусом

11:06, 21.08.2021
В России выявили 21 000 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 21 000 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 20 647 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 726 523 человек, а выздоровевших — до 6 004 052.

За сутки болезнь унесла жизни 797 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 175 282 человека.

За последние сутки проведено 474 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 241 654 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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