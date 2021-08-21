В России выявили 21 000 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 21 000 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 20 647 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 726 523 человек, а выздоровевших — до 6 004 052.



За сутки болезнь унесла жизни 797 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 175 282 человека.



За последние сутки проведено 474 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 241 654 человека.

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Ольга Плешкова