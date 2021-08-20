Меркель считает неприемлемым приговор Навальному

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что считает неприемлемым приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Она заявила, что его необходимо освободить.



Президент России Владимир Путин в ответ на это обратил внимание, что «фигурант», о котором она упомянула, осужден за преступления в отношении иностранных партнеров. Его политическая деятельность к приговору суда отношения не имеет.

— Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона, — цитирует ТАСС российского президента.

Напомним, в феврале городской суд Москвы огласил приговор Навальному. Ходатайство ФСИН удовлетворили, условный срок 3,5 года по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Помимо этого, Бабушкинский суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В апреле приговор вступил в законную силу.



Встреча Путина и Меркель проходила сегодня в Москве. Переговоры длились почти три часа. Президент России сообщил, что они прошли по традиции конструктивно и по-деловому.



Татьяна Демина