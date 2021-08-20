Общая площадь лесных пожаров в Татарстане составила около 106 га — это много или мало?

Общая площадь лесных пожаров в Татарстане на 19 августа составляет около 106 га — в 2021 году зарегистрированы 992 термические точки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Общий ущерб составляет более 5 млн рублей. Во всех случаях приняты оперативные меры по тушению возгораний. Лесные пожары ликвидированы в течение трех-пяти часов с момента обнаружения.

На территории ПФО по состоянию на 19 августа зафиксировано 1,4 тыс. случаев возникновения лесных и природных пожаров на площади почти 22 тыс. га. Больше всего пожаров в Башкортостане, Оренбургской и Самарской областях, Пермском крае и Мордовии.

Фото: russian.rt.com

Площадь лесных пожаров в Татарстане около 106 га — это:

10,6 тыс. соток.

В 66 тыс. раз меньше, чем пройденная огнем площадь лесов в Якутии — неделю назад сообщали цифру в 7 млн га.

— неделю назад сообщали цифру в 7 млн га. В 2,5 раза меньше, чем площадь пожаров в Башкирии — вчера было зафиксировано 275 га.

— вчера было зафиксировано 275 га. Почти столько же леса прямо сейчас горит на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью — около 100 га.

на границе с Нижегородской областью — около 100 га. В 2 раза меньше, чем площадь Иннополиса — она составляет порядка 200 га.

— она составляет порядка 200 га. В 353 тыс. раз меньше, чем предлагают в России приватизировать лесов

В 34 раза меньше, чем потушили в РФ в один из дней в июле

В 35 раз меньше, чем планируется восстановить лесов в Татарстане — всего порядка 3,8 тыс. га.

— всего порядка 3,8 тыс. га. В 11 тыс. раз меньше, чем площадь лесов в Татарстане — всего 1,2 млн га.

Алексей Нечаев