В России за сутки потушили почти 3,7 тысячи гектаров леса

За сутки в России потушили 116 лесных пожаров на площади почти 3,7 тысячи гектаров. Лесопожарные службы активно боролись с огнем. К полуночи 4 июля бушевало 243 природных пожара на площади 363 105 гектаров.



«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июля в России ликвидировано 116 лесных пожаров на площади 3 697 гектаров», — сообщили в Авиалесохране.

Львиная доля горящих лесов в Якутии, где идет борьба со 150 пожарами на площади 314 614 гектаров.

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной опасности лесов. В период с 2 по 5 июля в республике в крайних восточных районах сохранится высокая пожарная (4-й класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс), говорится в сообщении Гидрометцентра республики.