Гинцбург заявил, что беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V»

Фото: Максим Платонов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что беременные женщины, привившиеся против COVID-19 «Спутником V», хорошо переносят препарат, сообщил он ТАСС.

«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

В июне Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации взрослых. Согласно рекомендациям, вакцину «Спутник V» целесообразно применять для беременных женщин из группы риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности. К этой категории относятся беременные женщины с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.



Алексей Нечаев