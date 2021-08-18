В Госдуме заявили, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн может получить гражданство России, «если он захочет»

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Если лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн захочет получить российское гражданство, «мы будем рады видеть его среди нас». Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

Однако предлагать гражданство РФ Линдеманну не планируют, так как «Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна». При этом Драпеко отметила, что наша страна щедрая и с широкой душой.

— Земли и богатства у нас на всех хватит, пусть помогают осваивать, — заявила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва». Однако Драпеко придерживается позиции, что предлагать Линдеманну «ничего не надо».

Линдеманн выбран хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит в центре Москвы в сентябре.

Этой весной Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. С идей музыкант выступил лично. Позже лидер Rammstein выпустил клип на свою русскоязычную песню, снятый в санкт-петербургском музее «Эрмитаж».

Татьяна Демина