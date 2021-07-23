«Проект медиа» внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России

Американскую НПО Project Media, Inc. («Проект медиа») внесли в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РФ.

Напомним, 15 июля Генпрокуратура России признала деятельность «Проекта Медиа» нежелательной. По заключению надзорного ведомства, она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.



Минюст России уже включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, нескольких журналистов «Проект Медиа». Сегодня это список пополнился другими сотрудниками издания.

Татьяна Демина