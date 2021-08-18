Врач «Рубина» Бутовский покинул медицинский штаб сборной России

Штаб сборной России по футболу претерпел несколько изменений, сообщает Sport24.

Работу с национальной командой прекратили врач ЦСКА Эдуард Безуглов и глава медицинской службы «Рубина» Михаил Бутовский. Оба специалиста входили в медицинский штаб сборной.

Бутовский отметил, что ушел по собственной инициативе из-за желания сконцентрироваться на клубной работе.

«Меня никто не увольнял. Я решил сконцентрироваться на работе в «Рубине», приглашение на отборочный матч сборной России было», — сказал Бутовский.

По некоторым данным, врачи не смогли сработаться с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, входящим в тренерский штаб Валерия Карпина.

Также сборную России покинул менеджер команды Евгений Савин.

Напомним, в последнее время в «Рубине» возросло количество травмированных игроков. В матче с «Ахматом» травму получил форвард Джордже Деспотович, с «Ракувом» уже в первом тайме из-за повреждений были заменены Александр Зуев и Олег Шатов, а в игре с «Крыльями Советов» травмировался Илья Самошников. При этом сербский нападающий выбыл на несколько недель, в связи с чем даже был отзаявлен клубом из РПЛ.