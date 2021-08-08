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Деспотович получил травму в игре с «Ахматом», его заменил Игнатьев

20:32, 08.08.2021
Деспотович получил травму в игре с «Ахматом», его заменил Игнатьев
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович получил травму по ходу матча с «Ахматом» в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

На 15-й минуте встречи сербский форвард казанцев получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на замену вышел Иван Игнатьев.

Характер травмы, а также сможет ли он сыграть в ответном матче против «Ракува» в Лиге конференций станет известно чуть позже.

Напомним, ранее в игре в Польше из-за повреждений выбыли полузащитники «Рубина» Александр Зуев и Олег Шатов.

СпортФутбол
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