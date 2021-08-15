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Самошников не смог продолжить игру с «Крыльями Советов» из-за травмы

21:40, 15.08.2021
Самошников не смог продолжить игру с «Крыльями Советов» из-за травмы
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Самошников не смог доиграть матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» из-за травмы.

На 71-й минуте встречи футболист казанцев попросил замену после полученного повреждения. Вместо него на поле появился Владислав Игнатьев.

Характер травмы и сроки восстановления Самошникова станут известны чуть позже. Ранее «Рубин» из-за повреждения на несколько недель потерял нападающего Джордже Деспотовича.

СпортФутбол
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