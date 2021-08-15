Самошников не смог продолжить игру с «Крыльями Советов» из-за травмы
Защитник «Рубина» Илья Самошников не смог доиграть матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» из-за травмы.
На 71-й минуте встречи футболист казанцев попросил замену после полученного повреждения. Вместо него на поле появился Владислав Игнатьев.
Характер травмы и сроки восстановления Самошникова станут известны чуть позже. Ранее «Рубин» из-за повреждения на несколько недель потерял нападающего Джордже Деспотовича.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым