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«Рубин» убрал Деспотовича из заявки на РПЛ, чтобы внести Тальби

13:14, 13.08.2021
«Рубин» убрал Деспотовича из заявки на РПЛ, чтобы внести Тальби
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» внес изменение в заявочный список для участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Казанцы отзаявили нападающего Джордже Деспотовича. Причины такого решения не уточняются.

Ранее Деспотович получил травму в матче с «Ахматом» (1:2). По словам главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, сербский нападающий пропустит ближайшие несколько недель из-за повреждения.

Ожидается, что вместо Деспотовича будет заявлен новобранец команды защитник Монтассар Тальби. Информацию подтвердил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, назвавший отзаявку сербского футболиста временной мерой.

СпортФутбол
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