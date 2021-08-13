«Рубин» убрал Деспотовича из заявки на РПЛ, чтобы внести Тальби
«Рубин» внес изменение в заявочный список для участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Казанцы отзаявили нападающего Джордже Деспотовича. Причины такого решения не уточняются.
Ранее Деспотович получил травму в матче с «Ахматом» (1:2). По словам главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, сербский нападающий пропустит ближайшие несколько недель из-за повреждения.
Ожидается, что вместо Деспотовича будет заявлен новобранец команды защитник Монтассар Тальби. Информацию подтвердил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, назвавший отзаявку сербского футболиста временной мерой.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым