В РЖД отменили бесплатный автобус из «Салават купере» в Юдино

Со среды, 10 декабря, бесплатный автобус от жилмассива «Салават купере» до станции «Юдино» перестанет ходить. В компании «Содружество» («дочка» РЖД) объяснили это «техническими причинами».

Ранее этот маршрут уже отменяли на два дня. Его расписание также подвергалось корректировке.

Напомним, что жители «Салават купере» много жаловались на транспортную проблему удаленного соципотечного района. Власти Казани договорились с РЖД о запуске бесплатного автобуса до Юдино. Оттуда некоторые жители района могут отправляться в Казань на электричке. Это позволяет немного разгрузить дороги и общественный транспорт.