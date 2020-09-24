В Казани запустили бесплатный автобус из «Салават купере» на станцию в Юдино

Фото: УК РСК

РЖД и Госжилфонд договорились запустить бесплатный автобус, который будет возить жителей «Салават купере» до железнодорожной станции в Юдино.

Шаттл будет ходить от ЖК «Радужный» через «Салават купере». Пока автобус только один, но потом их число может быть доведено до пяти, сообщают в управляющей компании жилого района.

Фото: УК РСК

Там сообщили также, что запустить шаттл до Казани пока невозможно. Вместо этого автобус будет довозить пассажиров до станции, а оттуда они смогут доезжать до города на электричке.

Подчеркивается, что автобус будет бесплатным «по изначальной инициативе РЖД».