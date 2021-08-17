В Российском союзе ректоров сообщили, что вузы успешно завершили приемную кампанию

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские университеты во всех регионах успешно завершили приемную кампанию. Об этом сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В этом году среди абитуриентов вузов оказались популярны гуманитарные направления. Высокий конкурс наблюдался на юридический, экономический, социологический профили обучения и госуправление. Популярны оказались и программы, связанные с экологией.

В конце июня глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказывал, что большинство абитуриентов подают документы в вузы удаленно. Приемная кампания на очно-бюджетные формы обучения в вузах стартовала 20 июня.

В конце июля в КФУ сообщили, что самым возрастным абитуриентом университета стал 72-летний Анатолий Кульчицкий. Свое заявление он подал в магистратуру Института социально-философских наук и массовых коммуникаций на направление «Теология». Юным абитуриентам по 17 лет. Их насчитывается более 5 тысяч.

Татьяна Демина