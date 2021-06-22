«Нет» обязательной вакцинации и больше бюджетных мест: что ждет абитуриентов Татарстана

Фото: Максим Платонов

Больше бюджетных мест

Приемная кампания на очно-бюджетные формы обучения в вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места. Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что в этом году из школ республики выпускается 16 500 детей, а ЕГЭ сдают более 18 000 человек — это в том числе выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных учебных заведений.

В текущем году прием по программам высшего учебного образования в Татарстане будут вести 44 вуза и их филиалы. Существенно увеличился объем контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, выделено 20 136 бюджетных мест — это почти на 20% выше по сравнению с прошлым годом. 197 мест получили негосударственные вузы: ТИСБИ, Казанский инновационный университет (КИУ) и университет Иннополис.

Наибольшее количество бюджетных мест приходится на инженерно-технические и педагогические направления подготовки, говорит Хадиуллин. Увеличение контрольных цифр приема наблюдается как на инженерно-технические, так и естественнонаучные и гуманитарные направления подготовки.

Среди гуманитарных направлений подготовки наблюдается существенный рост бюджетных мест: психологические науки (рост в 5 раз), СМИ (в 4 раза), информационно-библиотечное дело, социология, сервис и туризм, юриспруденция.

Какие изменения в правилах приема в вузы ожидают абитуриентов и нужна ли вакцинация от COVID-19

Поступающий сохраняет право подачи заявления одновременно в 5 организаций высшего образования. При этом вуз может принимать от абитуриента документы по 10 направлениям подготовки — раньше абитуриент мог подать документы только на 3 специальности.

Расширен механизм подачи документов в вузы: теперь это можно сделать с помощью электронно-информационной системы организации высшего образования, через единый сервис портала государственных и муниципальных услуг. Традиционный очный прием документов также остается в силе.

Конкурсный список теперь будет безымянным: не будут указываться ФИО поступающих — только номер СНИЛС, при его отсутствии уникальный код поступающего.

Отменена вторая волна основного этапа зачисления.

Первыми вузы примут призеров олимпиад — в этом году в республике их 213 человек, абитуриентов, имеющих льготы, и целевиков. Далее на основные бюджетные места зачисляются абитуриенты из конкурсного списка — их будут обновлять ежедневно не менее 5 раз в день. Это позволит абитуриентам получить актуальную информацию о своей позиции в рейтинге.

По словам министра, вакцинация все еще является добровольным мероприятием и не будет влиять на возможность поступления в учебное заведение. Фото: mon.tatarstan.ru

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета вуз может начислять баллы за ряд достижений поступающего — суммарно может быть начислено не более 10 баллов.

Еще один момент, который озвучил министр образования Татарстана, — вакцинация абитуриентов от коронавируса. По его словам, это все еще является добровольным мероприятием и не будет влиять на возможность поступления в учебное заведение, посещение занятий, заселение в общежитие.

Стоит отметить, что сегодня глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости студентам вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля.

В КФУ теперь можно выбирать, какой экзамен засчитать в качестве вступительного, рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Фото: Максим Платонов

Как готовятся казанские вузы и какие новшества вводят

В КФУ теперь можно выбирать, какой экзамен засчитать в качестве вступительного, рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Например, на педагогическое образование в прошлом году абитуриенту нужно было предъявить результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и математике. В этом году русский язык и обществознание остались обязательными, а вот третий предмет абитуриент может выбрать — предъявить результаты экзамена, по которому он набрал наибольшее число баллов: математика, физика, химия, география, информатика и другие.

О росте числа бюджетных мест заявил ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов — за последние три года их количество увеличилось в 1,5 раза. В 2021 году Казанский медицинский университет приглашает абитуриентов на 9 программ бакалавриата и специалитета и 48 программ ординатуры. Контрольные цифры приема в университет увеличились и составляют 515 мест, это на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярная специальность в этом году — лечебное дело.

В 2021 году Казанский медицинский университет приглашает абитуриентов на 9 программ бакалавриата и специалитета и 48 программ ординатуры. Фото: Максим Платонов

Увеличением бюджетных мест похвастался и и.о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Тимур Алибаев. Общий рост составил 403 места — главным образом, это технические специальности: 1636 мест выделено на подготовку бакалавриата, 729 мест — в магистратуру. Большой популярностью пользуется специальность «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «авиастроение», специальности, связанные с компьютерными технологиями, — «программная инженерия», «информационная безопасность». 230 мест в вузе выделено для целевого приема — вуз активно работает с предприятиями машиностроительного комплекса. В этом году совместно с концерном «Ростех» вуз начинает совместный проект, в рамках которого поступило задание подготовить специалистов с хорошим уровнем владения техническим английским.

Казанский государственный энергетический университет в этом году предлагает 1451 бюджетных мест на 33 кафедрах, говорит ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. В вузе есть 8 новых образовательных программ, в их числе: электромобильный беспилотный транспорт, автономные энергетические системы, прикладная информатика в экономике и анализ данных, проектирование и эксплуатация атомных станций.

Казанский государственный энергетический университет в этом году предлагает 1451 бюджетных мест на 33 кафедрах, говорит ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. Фото: пресс-служба КГЭУ

В университете в этом году завершены работы по формированию кампуса, закончили ремонт всех учебных корпусов и соединили их теплыми переходами, оснастили лаборатории.

Екатерина Гузанова