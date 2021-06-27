Фальков: большинство абитуриентов подают документы для поступления в вузы удаленно
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что большинство абитуриентов подают документы в вузы удаленно. Об этом сообщает ТАСС.
«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно», — сказал он.
Приемная кампания на очно-бюджетные формы обучения в вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым