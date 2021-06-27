Фальков: большинство абитуриентов подают документы для поступления в вузы удаленно

Фото: Максим Платонов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что большинство абитуриентов подают документы в вузы удаленно. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно», — сказал он.

фото: pixabay.com

Приемная кампания на очно-бюджетные формы обучения в вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.



Алексей Нечаев