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Фальков: большинство абитуриентов подают документы для поступления в вузы удаленно

16:39, 27.06.2021
Фальков: большинство абитуриентов подают документы для поступления в вузы удаленно
Фото: Максим Платонов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что большинство абитуриентов подают документы в вузы удаленно. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно», — сказал он.

фото: pixabay.com

Приемная кампания на очно-бюджетные формы обучения в вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа изданием приказов о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
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