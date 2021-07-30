В КФУ назвали возраст самого взрослого абитуриента

В Казанский федеральный университет подали свыше 100 тысяч заявлений от абитуриентов. О своем намерении поступить в университет сообщила 31 тысяча человек, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик.

Самым возрастным абитуриентом университета стал 72-летний Анатолий Кульчицкий. Свое заявление он подал в магистратуру Института социально-философских наук и массовых коммуникаций на направление «Теология». Юным абитуриентам по 17 лет. Их насчитывается более 5 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кульчицкий рассказал, что служит помощником пастора Церкви христиан-адвентистов седьмого дня и занимается и научной деятельностью. В 2018 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Становление и развитие адвентизма в России в контексте особенностей вероучения, культовой и социальной практики: конец XIX — начало XXI вв».

«Тут нечем хвастаться. Я просто человек пытливый. Пишу научные работы, мне необходимы дополнительные знания по религиоведению. Теология непосредственно связана с родом моей деятельности», — приводит его слова медиапортал КФУ.

В 2018 году в КФУ зачислили 14-летнюю абитуриентку Лину Мухаметзянову. В 13-летнем возрасте она экстерном закончила дистанционное обучение, поступила на факультет лингвистики.