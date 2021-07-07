Сто богатейших чиновников и депутатов заработали за год 75,9 млрд рублей — это много или мало?

В 2020 году доходы семей топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов составили 75,9 млрд рублей, подсчитал Forbes на основе опубликованных госслужащими деклараций. В сравнении с 2019 годом эта сумма выросла на 10,1 млрд рублей.

Самым богатым в топ-100 оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, президент УК «Южуралзолото Группа Компаний». Согласно декларации, доход его семьи в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей против 5,1 млрд в 2019-м. Его совокупное состояние Forbes ранее оценил в $2,8 млрд, что ставило его на 55-ю строчку уже в рейтинге богатейших бизнесменов.

Самым богатым в топ-100 оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Фото zs74.ru

На втором месте остался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом, превышающим 7,7 млрд рублей, 2,7 млрд из которых заработала его супруга. Евтушок является совладельцем компании «Океанрыбфлот».

На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего рейтинга, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, его доход за год вырос с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд. Пашов является владельцем крупного добытчика краба «Монерон». В марте 2021 года Пашова арестовали по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей путем занижения стоимости продукции, экспортируемой за рубеж.

Из недепутатов больше всех заработал за год премьер-министр Башкирии Андрей Назаров — 1,27 млрд рублей. Фото: Тимур Рахматуллин

Большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса, отмечают авторы рейтинга. Большими заработками могут похвастаться и руководители «Ростеха» и ВЭБ.РФ.

Из недепутатов больше всех заработал за год премьер-министр Башкирии Андрей Назаров — 1,27 млрд рублей, 13-е место в рейтинге. Его собственный доход — 4,7 млрд рублей, остальное заработала супруга. Из тех, у кого основа дохода составляет именно зарплата чиновника, можно отметить главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова — 754 млн рублей за 2020 год, 740 млн из которых пришлось на его собственные доходы.

Из тех, у кого основа дохода составляет именно зарплата чиновника, можно отметить главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Фото: Максим Платонов

75,9 млрд рублей заработка чиновников и депутатов — это:

1,02 млрд долларов по курсу на сегодня.

по курсу на сегодня. В 563 раза меньше, чем состояния 100 богатейших бизнесменов в России — $574,3 миллиарда.

— $574,3 миллиарда. 13 457 годовых зарплат депутатов Госдумы — она, по данным СМИ, составляет 470 тыс. рублей в месяц, или 5,64 млн в год.

— она, по данным СМИ, составляет 470 тыс. рублей в месяц, или 5,64 млн в год. 2,1% от общего фонда оплаты труда всех госслужащих России , включая силовиков, — по подсчетам РБК, он в 2020 году составил 3,6 трлн рублей.

, включая силовиков, — по подсчетам РБК, он в 2020 году составил 3,6 трлн рублей. В 1050 раз выше, чем годовая зарплата 100 среднестатистических госслужащих, если исходить из данных Росстата о средней зарплате госслужащих в 60,2 тыс. рублей.

если исходить из данных Росстата о средней зарплате госслужащих в 60,2 тыс. рублей. В 144 раза меньше, чем зарабатывают 100 среднестатистических госслужащих в США : там средний годовой доход на государственной службе составляет $71 743.

: там средний годовой доход на государственной службе составляет $71 743. Годовой доход бюджета целого региона — Тверской области , он составляет 75,8 млрд рублей. По размеру бюджета область находится на 45-м месте среди регионов РФ.



Александр Артемьев