В Нижнекамске начальные классы в 17 школах в тестом режиме переведут на пятидневку

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Власти Нижнекамска решили протестировать обучение начальных классов в формате пятидневки. Ожидается, что это положительно отразится на результатах обучения и воспитания младшеклассников.

В качестве пилота выбрали 17 нижнекамских школ (половина от общего числа). Это школы №2, 8, 10, 11, 15, 19, 27, 29, 31, 33 и 36, а также лицей №14 и многопрофильный лицей №37. Пять дней в неделю с 1 сентября 2021 года будут учиться и ученики начальных классов гимназий №2, 22, 25 и 32.



Если результаты эксперимента окажутся положительными, то с 1 сентября следующего года на пятидневку перейдут и остальные школы города, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.



Татьяна Демина