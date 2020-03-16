Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год составила 72,4 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало финансовую отчетность по стандартам РСБУ. В 2019 году чистая прибыль предприятия достигла 11,6 млрд рублей, а показатели выручки установились на уровне 72,4 млрд рублей. Базовые средства «Казаньоргсинтеза» увеличились почти на 7,5 млрд рублей, достигнув 49,8 млрд рублей. Положительные финансовые результаты позволяют предприятию на протяжении нескольких лет подряд стабильно выплачивать дивиденды.

Напомним, что ПАО «Казаньоргсинтез» планирует направить на выплату дивидендов 8,1 млрд рублей.