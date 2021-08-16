Казанцы стали чаще перекладывать заботы о детях на нянь, уделяя время своему образованию

Спрос на нянь за год вырос втрое

Жителей Казани стали утомлять домашние хлопоты — они начали чаще делегировать свои обязанности по заботе о детях, питомцах и чистоте в доме специалистам, готовым выполнить эти задачи за денежное вознаграждение. Свободное от этих забот время казанцы, как выяснили для «Реального времени» аналитики сервиса «Авито Услуги», предпочитают инвестировать в свое образование.

Больше всего, на целых 323%, за год вырос спрос на нянь для детей. Услуги специалиста с сестринским сертификатом обойдутся казанским родителям в 200 рублей в час. Однако тем, кто хочет по максимуму освободить себя от хлопот с чадом, придется прибавить к этой сумме 100 рублей. Няни с водительскими правами, готовые отвозить детей на машине в детсады, школы или на различные кружки и доставлять их оттуда домой, запрашивают в среднем 300 рублей в час. В подобных услугах родители в Казани также заинтересованы — спрос на них увеличился на 186%.

Казанцы не прочь избавить себя и от хлопот с любимым питомцем. Услуга по выгулу собак, спрос на которую за год вырос не так сильно (+25%), как на няню для ребенка, актуальна в большей степени для любителей поспать подольше. Обойдется одна прогулка в среднем в 200 рублей. В экстренных ситуациях, когда питомец на время отпуска или командировки хозяина может остаться один, его за плату готовы на время приютить.

Не любят казанцы и рутинные домашние хлопоты — уборку, стирку и глажку белья, мытье окон и т.д. Поэтому они готовы платить деньги, если кто-то возьмет эту работу на себя. За год спрос на услуги по уборке квартир в Казани вырос на 101%. Заплатить человеку за избавление от лишних хлопот по дому придется в среднем 300 рублей в час, хотя при расчете стоимости услуги нужно брать во внимание индивидуальные особенности жилья и понимать, что уборка после ремонта обойдется дороже.

Заплатить человеку за избавление от лишних хлопот по дому придется в среднем 300 рублей в час. Фото apa-service.ru

Чаще всего казанцы интересуются мытьем окон. На эту услугу среди прочих спрос вырос больше всего — на 116%. Специалисты в этом деле готовы почистить ковры и мягкую мебель. Требуют они порядка 200 рублей за одно отмытое окно или несколько метров очищенного ковра. За мытье окон, разморозку холодильника и глажку белья чаще всего казанцы доплачивают «помощнику» отдельно. Последняя услуга, кстати говоря, обойдется в 480 рублей за кг.

Отправляясь на дачу, казанцы также не прочь прибегнуть к помощи специалистов. Они готовы заплатить за стрижку газона и покраску заборов. Спрос на подобные услуги на загородном участке у жителей Казани за год вырос на 48%. Стрижка газона обойдется примерно в 250 рублей за 1 кв. метр.

Время, которое казанцам удается освободить благодаря помощи специалистов по дому — с детьми и питомцами, они тратят на себя, в частности на образование. Жители татарстанской столицы стали активно интересоваться изучением английского языка с его носителем — спрос вырос на 54%. Предлагать такую услугу стали чаще на 11%, и требуют репетиторы за одно такое занятие 500 рублей.

В целом за год в Казани популярность услуги по обучению и проведению образовательных курсов выросла на 78%. Количество специалистов в подобных вопросах увеличилось за это же время на 27%.

Сообщалось, что этим летом ремонт планируют 66% жителей Казани. Фото: kzn.ru

Казанцев также интересуют услуги хореографов, специалистов по ремонту и SMM

К помощи специалистов казанцы прибегают и в решении других вопросов. В частности, при проведении ремонта. В мае 2021 года эксперты «Авито Услуг» зафиксировали рост на подобные услуги на 31% в годовом выражении и 26% в месячном (по отношению к апрелю 2021-го). Сообщалось, что этим летом ремонт планируют 66% жителей Казани. Чаще всего проводить его они намеревались в собственной квартире и на даче. Реже в списке шли работы в съемном и родительском жилье.

В свободное от основных дел время жители Казани стали чаще прибегать к услугам хореографов. В первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го спрос на занятия танцами вырос на 122%. В среднем стоимость одного такого занятия в татарстанской столице — 600 рублей. Заняться йогой и растяжкой казанцы могут за 500 рублей.

Аналитики «Авито Услуг» также выясняли, что казанцы интересуются изготовлением тортов по индивидуальному заказу. В марте они сообщили, что спрос на такую услугу вырос на 75%. При этом число предложений со стороны кондитеров, готовых приготовить торт по заказу клиента, подросло в Казани на 47%.

Казанцы интересуются изготовлением тортов по индивидуальному заказу. Фото: fotostrana.ru

Не менее популярна среди казанцев и услуга по онлайн-продвижению. По данным на конец марта, спрос на нее в городе за год вырос на 51%, а количество объявлений в этой категории услуг увеличилось на 64%. Самой динамично растущей соцсетью в Казани стал Facebook: спрос на продвижение в нем возрос на 97%, предложение — на 150%. Далее идет «ВКонтакте»: +75% и +36% соответственно. Третье место у Instagram: спрос на продвижение в этой соцсети возрос на 66%, предложение — на 52%. Четвертое место занял Telegram (спрос — +56%, предложение — +70%), пятое место — за YouTube (услуги по продвижению на нем искали на 23% чаще, а предлагали — на 32% чаще). Меньше всего, по данным «Авито Услуг», ощутила на себе влияние пандемии коронавируса контекстная реклама: предложение выросло всего на 3%, а спрос и вовсе упал на 28%.

Татьяна Демина