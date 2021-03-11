В Казани на 75% вырос спрос на изготовление тортов

В Казани на 75% вырос спрос на изготовление заказных тортов. При этом предложение подросло на 47%, отмечают аналитики Авито Услуг.

В период ограничений, связанных с пандемией, торты стали самым доступным способом порадовать близких. В мае 2020 года популярность заказных тортов в России выросла на 39%, в июне — на 14%, а в июле — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидерами по количеству предпринимателей-кондитеров стали Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 10% и 7% от совокупного объема предложения. Количество объявлений о приготовлении тортов в этих городах выросло за год на 27% и 41% соответственно.

В среднем стоимость торта в России составляет 900 рублей — на 6% выше, чем годом ранее. В Казани заказной торт обойдется в 800 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Иркутске, Калининграде, Новосибирске и Сочи стоимость десерта чуть выше — порядка 1000 рублей.