Спрос на ремонтные работы в Казани увеличился на 26%

В мае спрос на ремонтные работы в Казани увеличился на 26% по сравнению с апрелем. По сравнению с прошлым маем услуги стали востребованнее на 31%. Таковы данные исследования «Авито».

Этим летом ремонт у себя планируют 66% жителей Казани. Чаще всего ремонтировать собираются собственную квартиру, на втором месте по популярности — дача. Реже в списке идут работы в съемных и родительских квартирах.

Капитальный ремонт проведут 35% опрошенных. 24% респондентов собираются обновить мебель и перекрасить стены, а 12% — поменять сантехнику или кухню.

На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ сообщил, что в Татарстане завершился капремонт в шести школах из 23.



Ольга Плешкова