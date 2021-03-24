Пандемийный год подстегнул спрос на онлайн-продвижение в Казани

Как менялся спрос на соцсети в столице Татарстана

За последний год спрос на услуги по онлайн-продвижению в Казани увеличился на 51%, говорится в исследовании «Авито Услуг» (результаты исследования есть в распоряжении «Реального времени»). Соразмерно выросло и предложение таких услуг — количество объявлений в категории выросло на 64%.

Авторы исследования отмечают, что в период «ковидных» ограничений для многих компаний сервисы объявлений и социальные сети стали основным, если не единственным каналом привлечения клиентов, а значит, и выживания. Параллельно с этим в пандемию горожане стали искать дополнительные источники дохода, и многие из них монетизировали навыки ведения страниц в соцсетях.

Самой динамично растущей соцсетью в Казани стал Facebook. Фото: pxhere.com

Самыми популярными интернет-площадками стали Instagram, Telegram и VK, на которые приходится 87% от совокупного спроса в категории. Но этот спрос возрос неравномерно:

Самой динамично растущей соцсетью в Казани стал Facebook: спрос на продвижение в нем возрос на 97%, предложение — аж на 150%. В то же время авторы исследования отмечают, что «средний ценник» в этом сегменте упал на 35%.

Далее идет «ВКонтакте»: там спрос на продвижение возрос на 75%, предложение — на 36%, стоимость услуг практически не изменилась.

Третье место — за «Инстаграмом», спрос на продвижение в нем возрос на 66%, предложение — на 52%, а ценник, как и в случае со «ВКонтакте», не менялся.

Четвертое место занял Telegram: продвижением в нем интересовались на 56% чаще, чем годом ранее, предложение выросло на 70%, а услуги по продвижению подорожали на 36%.

Пятое место — за YouTube, услуги по продвижению на нем искали на 23% чаще, а предлагали — на 32% чаще. В этом сегменте также наблюдается определенный демпинг, минус 30%.

Меньше всего, по данным «Авито Услуг», ощутила на себе влияние пандемии контекстная реклама: предложение выросло всего на 3%, а спрос и вовсе упал на 28%. Ценник при этом вырос на 23%.

Кроме того, стремительно вырос спрос на продвижение в TikTok, но специалистов по работе с этой социальной сетью в Казани пока немного — объявлений в этой категории меньше двух десятков.

«Бизнес понимает, что, заходя на новую площадку, он может оказаться выше по позиции, чем конкуренты»

Основатель агентства «ДругМедиа» Денис Супрунов в разговоре с «Реальным временем» также отметил рост спроса на услуги по продвижению в Сети, при этом отметил еще один сегмент, который набирает популярность.

— Спрос, действительно, вырос, и он изменился. Стало больше и спроса, и предложения услуг по продвижению на маркетплейсах. Здесь изменился рынок, добавились новые роли, новые площадки. Могу также сказать, что точно растет YouTube — создание каналов, продвижение. TikTok тоже рос, сейчас сбавил обороты. В первую очередь рост связан с появлением новых площадок: бизнес понимает, что, заходя на новую площадку, он может оказаться выше по позиции, чем конкуренты, которые когда-то уже обогнали условно во «ВКонтакте», «Инстаграме», Google, «Яндексе», — констатирует Супрунов.

Александр Артемьев