Пандемийный год подстегнул спрос на онлайн-продвижение в Казани
Как менялся спрос на соцсети в столице Татарстана
За последний год спрос на услуги по онлайн-продвижению в Казани увеличился на 51%, говорится в исследовании «Авито Услуг» (результаты исследования есть в распоряжении «Реального времени»). Соразмерно выросло и предложение таких услуг — количество объявлений в категории выросло на 64%.
Авторы исследования отмечают, что в период «ковидных» ограничений для многих компаний сервисы объявлений и социальные сети стали основным, если не единственным каналом привлечения клиентов, а значит, и выживания. Параллельно с этим в пандемию горожане стали искать дополнительные источники дохода, и многие из них монетизировали навыки ведения страниц в соцсетях.
Самыми популярными интернет-площадками стали Instagram, Telegram и VK, на которые приходится 87% от совокупного спроса в категории. Но этот спрос возрос неравномерно:
- Самой динамично растущей соцсетью в Казани стал Facebook: спрос на продвижение в нем возрос на 97%, предложение — аж на 150%. В то же время авторы исследования отмечают, что «средний ценник» в этом сегменте упал на 35%.
- Далее идет «ВКонтакте»: там спрос на продвижение возрос на 75%, предложение — на 36%, стоимость услуг практически не изменилась.
- Третье место — за «Инстаграмом», спрос на продвижение в нем возрос на 66%, предложение — на 52%, а ценник, как и в случае со «ВКонтакте», не менялся.
- Четвертое место занял Telegram: продвижением в нем интересовались на 56% чаще, чем годом ранее, предложение выросло на 70%, а услуги по продвижению подорожали на 36%.
- Пятое место — за YouTube, услуги по продвижению на нем искали на 23% чаще, а предлагали — на 32% чаще. В этом сегменте также наблюдается определенный демпинг, минус 30%.
- Меньше всего, по данным «Авито Услуг», ощутила на себе влияние пандемии контекстная реклама: предложение выросло всего на 3%, а спрос и вовсе упал на 28%. Ценник при этом вырос на 23%.
Кроме того, стремительно вырос спрос на продвижение в TikTok, но специалистов по работе с этой социальной сетью в Казани пока немного — объявлений в этой категории меньше двух десятков.
«Бизнес понимает, что, заходя на новую площадку, он может оказаться выше по позиции, чем конкуренты»
Основатель агентства «ДругМедиа» Денис Супрунов в разговоре с «Реальным временем» также отметил рост спроса на услуги по продвижению в Сети, при этом отметил еще один сегмент, который набирает популярность.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/207207-spros-na-onlayn-prodvizhenie-v-kazani-vyros-na-51 - не пойму, он соцсети с маркетплейсами сравнивает? или торгашей, которые ранее продавали в соцсетях и переключились на маркетплейсы?