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В Казани танцы стали популярнее на 150%

11:04, 06.08.2021
В Казани танцы стали популярнее на 150%
Фото: pixabay.com

Эксперты выяснили, какие виды спорта пользуются спросом в Казани. Больше всего жители города интересовались танцами — спрос на занятия вырос в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 122%.

Танцы в Казани за этот период стали популярнее на 150%. Предложений от преподавателей стало больше на 78%. В среднем стоимость занятия в татарстанской столице — 600 рублей. Еще в Казани можно заняться йогой и растяжкой за 500 рублей.

В городе по сравнению с прошлым годом на 132% чаще интересовались боксом — рост предложений составил 39%. Цена за занятие боксом начинается от 250 рублей, сообщили эксперты «Авито Услуги».

В Казани в I квартале 2021-го спрос на доставку продуктов вырос на 105% по сравнению с IV кварталом 2020-го.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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