В Татарстане зарегистрирован один из наименьших темпов суточного прироста COVID-19

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.

Минимальный темп суточного прироста заразившихся COVID-19 зарегистрирован в Москве — 0,13%. В Республике Алтай, Псковской области и Карачаево-Черкессии он составил 0,23%, следует из данных оперштаба на утро 15 августа.

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки подтвердился еще 51 случай заражения коронавирусом. Всего в республике по состоянию на 15 августа зарегистрировано 24 686 заболевших COVID-19.

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Татьяна Демина