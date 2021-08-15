В Татарстане COVID-19 заразился еще 51 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердился еще 51 случай заражения коронавирусом. Всего в республике по состоянию на 15 августа зарегистрировано 24 686 заболевших COVID-19.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 13 татарстанцев. Всего выздоровели в республике 21 794 пациента.

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 15 августа читайте в подборке «Реального времени»



Татьяна Демина