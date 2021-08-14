Глава казанского ЧОП: школы Татарстана будут охранять пенсионеры

Фото: Максим Платонов

Если в Татарстане будут организованы государственные тендеры на охрану школ, то ЧОП будут демпинговать в погоне за этими контрактами. Крупные охранные агентства на торги не выйдут, значит, за тендеры будут конкурировать мелкие ЧОП с низким качеством услуг. Такую ситуацию прогнозирует Ильдус Янышев, глава «УК «ГПБ «Контр».



— Охранять школы будут пенсионеры, которые согласятся работать за 10—15 тысяч рублей в месяц. Это будет невооруженный охранник, — прогнозирует он. — Росгвардия отказалась, так как расценки услуги на вооруженных сотрудников в три раза выше. Охранник-пенсионер сможет только следить за данными на пульте охраны и остановить правонарушителей низкого уровня.

По данным источников «Реального времени» среди казанских частных охранных предприятий, школы готовы платить за охрану в среднем 80 рублей в час, в то время как сами ЧОП требует 150 рублей. Руководитель ЧОП «Максимум» Максим Долгополов и вовсе заявил, что за квалифицированную охрану в школе необходимо платить 90 тысяч рублей в месяц.

Напомним, после майских событий в казанской гимназии №175 началось обсуждение того, как усилить безопасность школ и не допустить повторения трагедии. Минобрнауки республики провело мониторинг и заключило, что на оснащение всех образовательных учреждений Татарстана охранными системами потребуется 5,4 млрд рублей, о чем и направило заявку в федеральное Минпросвещения.

