В Татарстане обвиняется в халатности председатель районной Палаты имущественных и земельных отношений

Фото: Максим Платонов

Следкомом России по РТ завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней председателя Палаты имущественных и земельных отношений Черемшанского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По версии следствия, в 2016 году генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» представил обвиняемой на подпись протокол якобы проведенного заседания Совета директоров, согласно которому принято решение о продаже гражданину находящегося на балансе компании нежилого помещения за 298 тыс. рублей. Фактическая стоимость объекта на тот момент составляла не менее 2,9 млн. рублей. Зная об этом в силу занимаемой должности, женщина подписала протокол.

Это позволило гражданину зарегистрировать право собственности на указанное имущество. В результате предприятию, а также муниципальному району, являющемуся его акционером, был причинен ущерб на сумму стоимости здания. Причастность к совершению преступления женщина не признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле сообщалось, что дело экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Муслюмовского района РТ передадут в суд. Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении 43-летнего чиновника утвердила прокуратура Татарстана.

Алексей Нечаев