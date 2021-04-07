Дело экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Муслюмовского района РТ передадут в суд

Дело экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Муслюмовского района РТ передадут в суд. Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении 43-летнего чиновника утвердила прокуратура Татарстана.

По версии следствия, с мая по август 2019 года обвиняемый совершил действия, направленные на незаконное списание с казны Муслюмовского района муниципального имущества.

В мае 2019 года он поставил на баланс казны без оценки и инвентаризации имущество на общую сумму свыше 88 млн рублей, пожертвованное компанией «Татагролизинг». Затем обвиняемый подготовил документы для его списания как непригодного для эксплуатации.

Потом он заключил с компанией «Производственное объединение «Промвест» договор поставки металлического лома якобы для утилизации списанного имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом экс-чиновник создал условия для хищения неустановленными лицами из бюджета Муслюмовского района сельскохозяйственной техники на общую сумму не менее 3,6 млн рублей и иного имущества муниципалитета с балансовой стоимостью не менее 88 млн рублей.

Свою вину обвиняемый полностью признал. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подробнее о деле о преступной «утилизации» имущества в Муслюмовском районе РТ читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина