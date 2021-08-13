Лукашенко рассказал сценарии передачи власти новому поколению

Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, осталось: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы, — приводит его слова «БЕЛТа».

Именно в этом сейчас и заключается суть его работы, заявил белорусский лидер в ходе встречи с жителями агрогородка Тихиничи в Гомельской области. Также он напомнил о внесении поправок в Конституцию. Проект основного закона республики планируется вынести на референдум не позже февраля 2022 года. Поправки должны быть ответом оппозиции, требовавшей перемен.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с представителями СМИ и общественности, заявил, что «очень скоро» уйдет с этого поста. Но предупредил: гадать о конкретных сроках не стоит.



В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Также глава республики заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.



Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране вспыхнули акции протеста. Новые митинги после небольшого перерыва возобновились весной.

Татьяна Леухина