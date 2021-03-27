В Минске начались задержания на акции оппозиции

В Минске начали задерживать людей в преддверии акции оппозиции. В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание нескольких граждан на несанкционированном митинге, пишет ТАСС.

Акция началась в 14.00. Перед началом митинга в центр столицы, в районе площади Якуба Коласа, где обозначено одно из мест сбора оппозиционеров, согнали спецтехнику, сотрудники ГАИ расчищали парковки для стоянки машин с личным составом и спецтехники.

Следственный комитет (СК) Белоруссии уже возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных акциях.

Оппозиция Белоруссии вернулась к проведению несанкционированных акций протеста весной. Сегодняшняя акция анонсирована как первая после небольшого перерыва. Еще один митинг состоялся 25 марта, в День Воли. На этой акции задержали более 200 человек.

Татьяна Леухина