Арестованный Кирилл Доронин рассказал, чем занимается в СИЗО

Лидер Finiko Кирилл Доронин рассказал, чем занимается в СИЗО. Ему удалось сделать это в перерыве заседания.

«Немного спорта, немного планов, попытки осознать, что произошло, и воспоминания, что произошло за последние полгода, из-за чего ребята могли у меня исчезнуть», — поделился Доронин с корреспондентом «Реального времени».

Пропавшую сумму Доронин затруднился назвать даже приблизительно, так как приемом, учетом и распределением занимались его партнеры. По его словам, они общались в последний раз 2 июля, когда Доронин вернулся из Турции.

«Пара СМС-ок, после этого они исчезают», — пояснил он.

Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля, в тот же день его уже в качестве обвиняемого доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании он вину отрицал. Суд санкционировал Доронину арест до 28 сентября.

Вчера МВД России сообщило, что заочное обвинение по данному делу предъявлено еще трем компаньонам Доронина — Зыгмунту Зыгмунтовичу, а также Марату и Эдварду Сабировым. Все трое объявлены в федеральный розыск.



Ольга Плешкова