Главное к утру: троим фигурантам Finiko предъявлено обвинение, «Рубин» проиграл польскому «Ракуву»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 13 августа.
- Троим фигурантам уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды Finiko предъявили заочное обвинение по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). МВД по Татарстану объявило их в розыск. На сегодняшний день поступило порядка 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.
- В Воронеже произошел хлопок газа в маршрутном такси. Пострадали 12 человек. Автобус ПАЗ сгорел полностью. По некоторым данным, причиной взрыва автобуса в Воронеже стала неисправность газового оборудования.
- «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу. Основное время игры закончилось без забитых голов. В дополнительные 30 минут за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Илья Самошников. «Ракув» воспользовался лишним футболистом и на 110-й минуте Владислав Гутковскис ударом головы отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.
- Жители 63-го комплекса Набережных Челнов попросили мэра города Наиля Магдеева обустроить сквер на месте пустыря. Заброшенный участок расположен между детским садом №121 «Сабантуй» и домами 63/11, 63/01. В письме челнинцы призывают градоначальника оказать содействие и организовать на данном участке универсальный парк.
- ВОЗ объявила о создании новой группы экспертов для выяснения причин происхождения COVID-19. Следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2. В том числе и для того, чтобы опровергнуть гипотезу о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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