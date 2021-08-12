В Воронеже взорвался автобус — пострадали семь человек

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В Воронеже произошел хлопок газа в маршрутном такси. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Двоих доставили в больницу скорой медицинской помощи, двоих — в ожоговый центр областной больницы. На место происшествия выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в центре Воронежа. Автобус ПАЗ сгорел полностью.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, пишет, что причиной взрыва автобуса в Воронеже стала неисправность газового оборудования.

По данным telegram-канала Baza, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. На место прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ.