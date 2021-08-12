Жители Челнов попросили Магдеева обустроить на месте пустыря сквер

Жители 63-его комплекса Набережных Челнов попросили мэра города Наиля Магдеева обустроить сквер на месте пустыря. Заброшенный участок расположен между детским садом №121 «Сабантуй» и домами 63/11, 63/01.

В письме челнинцы призывают градоначальника оказать содействие и организовать на данном участке универсальный парк из деревьев. Место отдыха может быть со скейт-площадкой. Важно, чтобы там можно было зимой оборудовать каток и проводить различные праздники круглый год.

«Нам очень не хватает зеленого уголка, где можно отдыхать душой, места, где можем провести новогоднее мероприятие для наших жителей и летний досуг для всех детей», — приводит Chelny-biz.ru текст письма.

Жители 63-его комплекса опасаются, что эту землю отдадут под застройку многоквартирного дома, офиса или стоянки.

Ранее в Казани назначили общественные обсуждения по поводу будущего парка в ЖК «Светлая Долина». Планируется, что будущее общественное пространство расположится вдоль реки Ноксы и будет связывать сразу несколько жилых комплексов.



Татьяна Леухина