«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

Основное время игры закончилось без забитых голов. В дополнительные 30 минут за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Илья Самошников. «Ракув» воспользовался лишним футболистом и на 110-й минуте Владислав Гутковскис ударом головы отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.

За минуту до конца дополнительного времени казанцы получили право на пенальти за фол на Филипе Уремовиче. Но Сеад Хакшабанович не смог переиграть вратаря гостей.

Табло зафиксировало поражение «Рубина» со счетом 0:1.

Первая встреча этих команд завершилась нулевой ничьей, поэтому дальше по турниру проходит «Ракув». Для «Рубина» еврокубковый сезон закончился.