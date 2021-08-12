Судьи матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян и Панин отстранены от работы в РПЛ

Судьи Павел Кукуян и Игорь Панин отстранены от работы в матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу из-за грубых ошибок в судействе встречи 3-го тура между «Рубином» и «Ахматом» (2:1). Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Кукуян не будет получать новых назначений в течение двух туров. Панин, отвечавший за видеоповторы, наказан жестче — он отстранен на 4 матча РПЛ.

«Ошибка, безусловно, была совершена и ВАР, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», — сказал Хачатурянц.

Напомним, «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1. По итогам первого тайма казанцы проигрывали 0:1. После перерыва судьи удалили вратаря грозненцев, и хозяева поля забили два гола, ставшие победными.

По окончании встречи в Казани грозненский клуб подал протест по нескольким спорным эпизодам. Сегодня КДК РФС отменил наказание голкипера «Ахмата» Георги Шелии.