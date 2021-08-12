КДК РФС отменил дисквалификацию вратаря «Ахмата» Георги Шелии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел заявление «Ахмата» по поводу отмены дисквалификации голкипера грозненцев Гиорги Шелии.

Вратарь получил прямую красную карточку на 53-й минуте матча против «Рубина» в Казани за фол против игрока хозяев. Судья встречи Павел Кукуян усмотрел в действиях голкипера «Ахмата» «лишение соперника очевидной возможности забить гол вне штрафной площади» и удалил футболиста с поля.

Грозненцы после матча подали протест на судейство по нескольким эпизодам.

КДК РФС принял решение отменить дисквалификацию Шелии, признав действия судьи Кукуяна ошибочными. Таким образом, голкипер «Ахмата» сможет принять участие в следующем матче грозненской команды.

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