«Ахмат» выступил с заявлением о судействе в матче РПЛ с «Рубином»

«Ахмат» выступил с официальным заявлением по поводу работы судейского корпуса на матче с казанским «Рубином» (1:2). По мнению грозненцев, арбитры во главе с Павлом Кукуяном совершили несколько результативных ошибок в пользу команды Леонида Слуцкого.

В частности, отмечены эпизоды матча с возможным удалением защитника казанцев Филипа Уремовича и момент с красной карточкой для вратаря «Ахмата» Георгия Шелии. В грозненском клубе полагают, что «Рубин» должен был остаться в меньшинстве уже в первом тайме, а голкипера гостей стоило наказать лишь желтой карточкой. Эти решения повлияли на итоговый счет, считают в «Ахмате».

«Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определенные мысли. Факт остается фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков.

Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и ВАР на матче «Рубин» — «Ахмат». Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», — говорится в заявлении грозненцев.

«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1 в Казани. По итогам первого тайма казанцы проигрывали 0:1. После перерыва судьи удалили вратаря грозненцев, и хозяева поля забили два гола, ставшие победными.

Встречу в Казани судила бригада Павла Кукуяна, за видеоповторы отвечал Игорь Панин.

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