Полиция задержала двоих беглецов из изолятора в Истре

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Выяснилось, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел, пишет «РИА Новости».

Обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди и остальных бежавших из истринского изолятора еще ищут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в ИВС МВД по Истре в ночь на 6 августа совершили побег пять человек. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом. МВД обратилось за помощью в поиске сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александра Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи. Ведомство предусмотрело вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда произошел побег.



Татьяна Леухина