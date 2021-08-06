За помощь в поиске сбежавшего из подмосковного изолятора Мавриди в МВД пообещали 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

За помощью в поиске сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александра Мавриди в МВД России предусмотрели вознаграждение в размере 1 млн рублей. Выплатить его обещают за предоставление информации, которая приведет к задержанию беглеца.

На данный момент неизвестно, где Мавриди находится. Тех, кто знает о его местонахождении, просят немедленно сообщить информацию по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Обратившимся полиция гарантирует конфиденциальность и безопасность.

Мавриди обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи, сообщили в МВД России.



Фото: мвд.рф

Напомним, ИВС МВД по Истре в ночь на 6 августа совершили побег пять человек, среди них был и Мавриди. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом.

По версии следствия, это стало возможно из-за превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора. Следком возбудил уголовное дело по соответствующей статьей УК РФ. Двух сотрудников ИВС арестовали до 5 октября.

Татьяна Демина