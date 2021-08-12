«Рубин» в Казани сыграет против польского «Ракува» в Лиге конференций

Сегодня, 12 августа, в Казани состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Рубином» и польским «Ракувом».

Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ», начало игры — в 19.00 по мск.

Первый матч в Польше закончился нулевой ничьей и запомнился инцидентом с формой у игроков «Рубина». После матча испорченные игровые футболки были проданы клубом на благотворительном аукционе.

Встречу рассудит венгерская бригада судей во главе с Томашом Богнаром.

Фото: rubin-kazan.ru

Победитель сегодняшней игры выйдет в следующий раунд турнира.



В составе «Рубина» не сможет сыграть Джордже Деспотович. Сербский форвард получил травму и пропустит несколько недель. Остальные, по словам главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, тренировались в общей группе.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Ак Барс Арены» отказалось от проведения нефутбольных мероприятий на поле стадиона.