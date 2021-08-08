«Рубин» собрал более 120 тысяч рублей с продажи испорченной формы на благотворительном аукционе

«Рубин» собрал 123 389 рублей на благотворительном аукционе, на котором выставил испорченные футболки с матча Лиги конференций. Об этом говорится в telegram-канале футбольного клуба.

Майки с«эксклюзивным дизайном» отправятся к победителям аукциона в ближайшее время. Все средства направят на благотворительность.

Фото: twitter.com/fcrk

Вчера футболку «Рубина» с нарисованным маркером номером игрока за 42,5 тыс. рублей купил блогер, бывший спортивный комментатор Никита Ковальчук.

История с майками футболистов «Рубина» произошла 5 августа на матче с польским «Ракувом». Буквы и цифры на них начали отклеиваться со спин игроков из-за сильного дождя в Польше. На второй тайм футболисты вышли в майках с номерами, нарисованные маркером.

