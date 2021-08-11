Слуцкий рассказал о сроках восстановления форварда «Рубина» Деспотовича
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пропустит несколько недель из-за повреждения. О сроках восстановления сербского футболиста рассказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.
«Деспотович пропустит несколько недель. Сенсации со знаком плюс не произойдет. Все остальные игроки готовятся к матчу», — сказал Слуцкий.
Завтра «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене» домашний матч против польского «Ракува» в рамках Лиги конференций. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.
Напомним, Деспотович получил травму ноги в начале матча с «Ахматом» (2:1) в РПЛ.СпортФутбол
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