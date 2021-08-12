Главное к утру: Галявиев просится в Казань, в КФУ изменили правила об обязательной вакцинации
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 12 августа.
- Устроивший в мае стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев заявил, что хочет вернуться в Казань, и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями. Галявиев пока не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. Как и ранее, обвиняемый заявил, что был невменяем в момент нападения, сейчас же он раскаивается и признает свою вину. Преступление он совершил из ненависти к миру.
- В КФУ изменили правила об обязательной вакцинации студентов. Администрация вуза объясняет это стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Для иностранных студентов продолжит действовать особый порядок, установленный Роспотребнадзором: не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19.
- Компания United Jewel Limited из Саудовской Аравии захотела создать на территории Татарстана животноводческие комплексы закрытого типа. Минсельхозпрод РТ полностью поддержал выбор территории — Сабинский район.
- Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре. Выяснилось, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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