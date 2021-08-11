Компания из Саудовской Аравии планирует создать в Татарстане животноводческие комплексы

Фото: Максим Платонов (архив)

Компания United Jewel Limited из Саудовской Аравии захотела создать на территории Татарстана животноводческие комплексы закрытого типа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Возможность реализации этого проекта представители компании обсудили с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым.

Фото: agro.tatarstan.ru

— Мы полностью Вас поддерживаем с выбором территории. Сабинский район является передовым районом как по производству молока, так и по развитию растениеводства. В районе есть и Промышленный парк «Саба» с готовой инфраструктурой, и иные площадки для размещения крупных инвестиционных проектов, — отметил он.



В субботу стало известно, что в Татарстане к открытию готова еще одна мегаферма. Она находится в Кукморском районе, рядом с деревней Трыш. Подготовленные мощности животноводческого комплекса рассчитаны на 960 голов крупного рогатого скота. Здесь два коровника, доильно-молочный блок, навозосборник, санпропускник и все остальное для того, чтобы содержать коров и производить молоко.

