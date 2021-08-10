Более 30 детей отравились едой на тренировочных сборах в Ростовской области

31 юный спортсмен отравился едой на тренировочных сборах в Волгодонске в Ростовской области, сообщает «РИА Новости».



Дети отравились в одном из центров загородного отдыха. Правоохранительные органы возбудили дело о небезопасных услугах.

Пострадали дети от 10 до 14 лет. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье в больницы Кубани госпитализировали 87 детей с отравлением в поезде Мурманск — Адлер. Позднее стало известно, что число госпитализированных с отравлением детей превысило 90.

Сегодня стало известно о задержании директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер по делу об отравлении детей. Также задержаны повар и официант вагона-ресторана. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», а еще ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

Маргарита Головатенко