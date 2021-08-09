Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани превысило 90

Число детей, которых госпитализировали с кишечной инфекцией с поезда Мурманск — Адлер в больницы Красноярского края, увеличилось до 91, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



Вспышка заболевания произошла из-за норовируса второго типа. В двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова Минздрав республики открыл горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону 8-800-201-06-57.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на утро воскресенья в больницах находилось 87 детей.

Маргарита Головатенко